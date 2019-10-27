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إجلاء 50 ألف شخص مع اتساع رقعة حرائق كاليفورنيا

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إجلاء 50 ألف شخص مع اتساع رقعة حرائق كاليفورنيا

إجلاء 50 ألف شخص مع اتساع رقعة حرائق كاليفورنيا
http://almnatiq.net/?p=790880
المناطق - وكالات

أمرت السلطات بإجلاء نحو 50 ألف شخص من أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في وقت يتوقع أن تتسع رقعة حرائق الغابات جراء الرياح القوية المتوقعة.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة سونوما مارك إيسيك في مؤتمر صحافي “نعلن عن عملية إجلاء لنحو 50 ألف شخص. يتم إجلاؤهم لأن هذه الحرائق خطيرة للغاية”.

والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو عشرة آلاف فدان الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وفي الوقت الذي كافحت فيه طواقم الإطفاء الحرائق المستعرة، أظهرت لقطات وصور نشرها مراسلون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلال المنازل المدمرة التي التهمتها الحرائق.

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