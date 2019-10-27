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“الأرصاد” تكشف تأثير إعصار كيار على المملكة

“الأرصاد” تكشف تأثير إعصار كيار على المملكة
http://almnatiq.net/?p=790892
المناطق - الرياض

أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن حالة العاصفة “كيار” تطورت من “عاصفة مدارية” إلى “إعصار مداري من الدرجة الأولى”.

وقالت الأرصاد في بيانٍ لها “موقع الإعصار عند خط عرض 16.6 درجة شمالاً وخط طول 70.0 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه بـ”70-75” عقدة- “125-135″ كم/ ساعة”.

وأتبع البيان “يتحرك الإعصار باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، وتشير التوقعات إلى تطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة”.

وأكدت الهيئة أن المتابعة مستمرة للحالة المدارية في بحر العرب من خلال المختصين في قطاع الأرصاد وتحليل خرائط الطقس والأقمار الصناعية، على أن تقوم بإصدار تقارير دورية في حال حدوث أية مستجدات.

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