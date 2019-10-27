احدث الأخبار

دراسة: كوب زبادي يومياً يقلل من الإصابة بسرطان الرئة
أبرز المواد
 افتتاح برنامج تدريب قيادات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 على ماذا يدل مقتل البغدادي من قبل أمريكا في أحضان أردوغان؟
أبرز المواد
 سياحة الجوف تنظم فعالية هايكنج الشويحطية 
أبرز المواد
 انطلاق ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام بمشاركة أطراف العمل
أبرز المواد
 آل الشيخ يعلق على تصدره التريند 3 سنوات : تعبت يا ناس مو معقول عندكم أبيار ولا فواز ولا المريسل!
أبرز المواد
 “العمري” يكشف عن قيمة صفقات السوق العقارية ونسبة الانخفاض مع نهاية الأسبوع الماضي!
أبرز المواد
 مصادر تكشف عن مصير زوجات وأطفال البغدادي وتفاصيل أخرى حول تصفيته!
أبرز المواد
 من بيروت إلى بغداد.. توحد اللبنانيون والعراقيون ضد الفساد وأذرع إيران
أبرز المواد
 ثغرة خطيرة تحِّول مُساعدات جوجل وأمازون الذكية إلى برامج تجسس
أبرز المواد
 مشروب بـ«ريال» في البقالات يقي من خطر الإصابة بـ«سرطان الرئة»
أبرز المواد
 مدير شرطة منطقة عسير يزور فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
أبرز المواد
دراسة: كوب زبادي يومياً يقلل من الإصابة بسرطان الرئة

دراسة: كوب زبادي يومياً يقلل من الإصابة بسرطان الرئة

أبرز المواد
افتتاح برنامج تدريب قيادات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية

افتتاح برنامج تدريب قيادات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
على ماذا يدل مقتل البغدادي من قبل أمريكا في أحضان أردوغان؟

على ماذا يدل مقتل البغدادي من قبل أمريكا في أحضان أردوغان؟

أبرز المواد
سياحة الجوف تنظم فعالية هايكنج الشويحطية 

سياحة الجوف تنظم فعالية هايكنج الشويحطية 

أبرز المواد

دراسة: كوب زبادي يومياً يقلل من الإصابة بسرطان الرئة

دراسة: كوب زبادي يومياً يقلل من الإصابة بسرطان الرئة
http://almnatiq.net/?p=790895
المناطق - الرياض

وجدت دراسة جديدة، أجراها المركز الطبي في جامعة Vanderbilt بولاية تينيسي الأمريكية، أن تناول كوب من اللبن (الزبادي) يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

وحلل الباحثون في الدراسة هذه، التي نُشرت في JAMA OncologyK، نحو 10 دراسات جماعية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، شملت أكثر من 1.44 مليون شخص.

ووفق ما نقلته “روسيا اليوم” قاموا بتحليل مقدار استهلاك المشاركين للألياف الغذائية واللبن، ثم تتبعوا تطوّر سرطان الرئة.

واكتشف فريق البحث أن أولئك الذين يتناولون وجبة يومية من اللبن، شهدوا انخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20 %، مقارنة بغيرهم ممّن لم يتناولوا اللبن.

وتمكّن الأفراد الذين يتناولون اللبن يومياً، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالألياف، من خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بأكثر من 30 %.

وأظهرت الدراسات أن بعض أنواع البكتيريا الحية الموجودة في اللبن (بروبيوتيك)، لها خصائص مضادة للالتهابات ومقاومة للسرطان.

وقال فريق البحث إن النتائج تبيّن أنه لا ينبغي تثبيط استهلاك الألبان، ويلزم إعادة النظر في الفوائد المحتملة لمنتجات الألبان.. ويعتقدون أن الفوائد تأتي من البريبايوتيك الموجود في نظام غذائي عالي الألياف، والبروبيوتيك في اللبن.

ويعزز كل من البريبايوتيك والبروبيوتيك صحة الجهاز الهضمي ونظام المناعة الصحي.. وتبيّن أن بعض سلالات البروبيوتيك تمنع نمو سرطان الرئة، كما تحوي خصائص مضادة للورم والالتهابات.

وفي الوقت الحالي، توصي الإرشادات الغذائية الأمريكية (2015 – 2020) بما لا يزيد على 3 وجبات من الألبان يومياً، وتنصح باختيار خيارات خالية من الدهون وقليلة الدهون.

ويعتمد هذا على الأبحاث، التي أظهرت أن الدهون المشبعة الموجودة في منتجات كاملة الدسم، ترفع مستوى الكوليسترول المنخفض الكثافة، وهو علامة على الإصابة بأمراض القلب.

روابط ذات صلة

على ماذا يدل مقتل البغدادي من قبل أمريكا في أحضان أردوغان؟

على ماذا يدل مقتل البغدادي من قبل أمريكا في أحضان أردوغان؟
سياحة الجوف تنظم فعالية هايكنج الشويحطية 

سياحة الجوف تنظم فعالية هايكنج الشويحطية 
انطلاق ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام بمشاركة أطراف العمل

انطلاق ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام بمشاركة أطراف العمل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*