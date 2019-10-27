احدث الأخبار

الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها
أبرز المواد
 الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف تأثير إعصار كيار على المملكة
أبرز المواد
 الخطر “أكبر مما تتصور”.. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام
أبرز المواد
 الأرصاد: تكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
أبرز المواد
 «سباق الألوان» يسجل أرقاماً قياسية في «بوليفارد الرياض»
أبرز المواد
 معلومات أمنية جديدة عن خلية «القاعدة» في مدريد
أبرز المواد
 أبي أحمد يندد ب”محاولة لإثارة أزمة عرقيّة ودينيّة” في إثيوبيا
أبرز المواد
 الصين تؤجل إطلاق مسبار قمري آخر
أبرز المواد
 بعد إفراج أمريكا عنها.. “الجاسوسة الروسية” تصل موسكو
أبرز المواد
 واشنطن ترسل قوات لحماية نفط سوريا وموسكو تتهمها باللصوصية
أبرز المواد
 شاهد.. متظاهرون يحاصرون قنصلية طهران في كربلاء ويهتفون ضد الوجود الإيراني
أبرز المواد
الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها

الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها

أبرز المواد
الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست

الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست

أبرز المواد
“الأرصاد” تكشف تأثير إعصار كيار على المملكة

“الأرصاد” تكشف تأثير إعصار كيار على المملكة

أبرز المواد
الخطر “أكبر مما تتصور”.. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام

الخطر “أكبر مما تتصور”.. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام

أبرز المواد

الخطر “أكبر مما تتصور”.. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام

الخطر “أكبر مما تتصور”.. احذر التحديق في الهاتف أثناء الظلام
http://almnatiq.net/?p=790898

دفع رجل ثمنًا باهظًا لاستخدام الهاتف الذكي لفترات طويلة في ظلام الليل، حيث فقد القدرة على الإبصار تمامًا بإحدى عينيه بعد تعرضه إلى جلطة داخلها

وقالت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، إن الرجل الذي يدعى وانغ، فقد بصره أثناء ممارسة لعبة على هاتفه الذكي، في مكان مظلم

وذكر الأطباء، وفقا لموقع قناة سكاي نيوز عربية، في مدينة شيان بمقاطعة شنشي في الصين، أن الرجل أصيب بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، بسبب تعرضه لجلطة

ويقول الأطباء، إن هذه الحالة تعرف أيضا باسم “سكتة العين”، وتحدث بسبب انسداد أو ضيق الشرايين، التي تنقل الأكسجين إلى الشبكية، مشيرين إلى أنها تؤثر على نسبة بسيطة من مستخدمي الهواتف في الظلام

وقال وانغ: “كنت أستخدم عيني اليمنى للنظر في هاتفي، كنت أرى بعض الكلمات لكن ليس كلها”، واعترف أنه كان يلعب عادة على هاتفه في الظلام بوقت متأخر من الليل، ولفترات طويلة

ومن جهة أخرى، يرى طبيب أمريكي أن هذه الإصابة قد يتعرض لها كبار السن، الذين يعانون مشاكل في القلب، وفي هذا الوقت لا تكون مرتبطة باستخدام الهاتف الذكي

وكشف الدكتور غاريث ليما، جراح الشبكية في مستشفى نيويورك: “لإثبات حدوث جلطة في العين، يجب أن تكون هناك أدلة، التشخيص يحتاج أسابيع للتأكد من هذا الأمر”

روابط ذات صلة

الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها

الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها
الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست

الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست
“الأرصاد” تكشف تأثير إعصار كيار على المملكة

“الأرصاد” تكشف تأثير إعصار كيار على المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*