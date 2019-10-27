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الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست

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الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست

الوحدويون في إيرلندا الشمالية غاضبون ويعارضون اتفاق جونسون بشأن بريكست
http://almnatiq.net/?p=790908
المناطق_وكالات

يعقد الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية مؤتمرا يتدارس فيه ارتدادات اتفاق بريكست على العلاقة التي تربط هذا الإقليم بالمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

وستتحدث زعيمة الحزب أرلين فوستر ضد الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي ويمنح إيرلندا الشمالية وضعا مختلفا عن بقية المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

وكانت فوستر دعت الأسبوع الماضي نواب الحزب إلى الامتناع عن دعم الاتفاق على أمل التوصل إلى اتفاق آخر “يحمي الوحدة الاقتصادية والدستورية” للمملكة

وبنوابهم العشرة، تمكن هؤلاء المحافظون المتشددون البروتستانت الذين تشكل الوحدة مع بريطانيا قضية وجودية بالنسبة لهم، من الخروج من موقعهم الهامشي بتحالفهم مع المحافظين الحاكمين الذين حصلوا بذلك على الأغلبية

وقد عرقلوا نسختي الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، تلك التي قدمتها رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي أولا، ثم النص الذي عرضه جونسون

وتشكل المسألة الإيرلندية العقبة الأساسية في طريق بريكست لأن إقامة حدود مادية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا ستؤثر على اتفاقات السلام التي أنهت ثلاثين عاما من الصدامات بين الوحدويين والجمهوريين

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