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الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها

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الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها

الإفتاء المصرية تحسم الجدل: ليس من حق الزوجة معرفة “باسوورد” جوال زوجها
http://almnatiq.net/?p=790911
المناطق_وكالات

تلقت لجان الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا حول الخلاف بين الزوجين على معرفةباسورد موبايل أحدهما.

وجاء نص السؤال كالتالي: “مراتي طلبت مني الباسورد بتاع موبيلي وأنا رافض، هل ده حقها ولا أنا صح في عدم إعطائها الباسورد؟”.

الإفتاء: تجسس الزوجة على موبايل الزوج حرام شرعا

وأجابت لجان الفتوي بقولها: ليس من حق الزوج أو الزوجة أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر.

واستشهدت دار الافتاء على صحة قولها، بقول الله تعالي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”، وقد نهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا”، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.

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