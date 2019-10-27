حلقاتُ جامع القدس تحتفـي بالحفاظ الثمانية

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احتفـتْ حلقات مجمع القدس القرآني بحي كيلو١٤ التابـع لجمعية خيركم بجدة بطلابـها الثمانية لإتمــامِهم حفظ كتاب الله كاملاً.

وأتم الطلابَ الثمانية المذكورين حفظَ القرآن الكريم كاملًا في خلال الأعوام القليلة وهم: مصعب حسين محمد و ياسر شفيق محمد وعمر عبدالرحمن و صادق سعيد و عبد الله علي جوهر و ريان محمد أبرس و محمد صديق نور و رضوان أبو الحسين محمد وذلك من إحدى نتائج برامج الحفظ المكثف بالجامع ، فيما عبَّرَ أولياءُ أمورهم عن سعادتهـم بحفظ أبنائهم كتاب الله. سائلين المولى أن يتوجهم بتاج الوقار مصداقاً لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام.

ومن جته هنأ مدير مجمع الحلقات القرآنية بجامع القدس الأستاذ حسين محمد الأركاني الطلاب بهـذا الإنجاز متمنياً لهم التوفيق ، فيما نسب هذا الخير العظيم بعد فضل الله لوالديهم ومعلميهم والذين تعاونوا وبذلوا الغالي والنفيس ليكونوا من حفظةِ كتاب الله.

يذكـر أنَّ حلقاتِ مجمع القدس تابعةٌ لمركز إشراف شرق جدة وتضم فيهـا ثمانـي حلقاتٍ قرآنيةٍ ويدرس فيها ثمـانية و تسعون طالبـاً من مختلف المراحل الدراسية.