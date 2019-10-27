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المسند يتوقع تحول عاصفة «كيار» إلى إعصار.. وأمطار متوقعة على هذه المناطق

http://almnatiq.net/?p=790933
المناطق_الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة الدكتور عبدالله المسند، أن تتطور عاصفة “كيار” إلى إعصار من الدرجة الأولى بسرعة دورانية تبلغ أكثر من 130 كم في الساعة، والعاصفة متجهة ناحية الشمال الغربي.

وحول أمطار اليوم توقع “المسند” قائلا: “الحالة المطرية الثانية وفي يومها الخامس مستمرة، واليوم، يُتوقع أن تزحف ناحية الشمال الشرقي، والأمطار المتفرقة متوقعة على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية حائل والقصيم وشرق الجوف وحفر الباطن والمدينة”.

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