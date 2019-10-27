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“آيفون” الجديد يثير غضب ترامب.. ويوضح: يفتقد هذه الميزة !

“آيفون” الجديد يثير غضب ترامب.. ويوضح: يفتقد هذه الميزة !
http://almnatiq.net/?p=790934
المناطق_وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من قيام شركة “أبل” بإنتاج هاتف آيفون الجديد، بالاستغناء عن الزر الرئيسي.
وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من (خاصية) لمس الشاشة”.
وتشير الوكالة، إلى أن التغريدة على ما يبدو موجهة إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، والذي تناول العشاء مع ترامب مرتين على الأقل، وناقش القضايا التجارية في مناسبات متعددة.
وبدأت “أبل” بيع أجهزة آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز iPhone X في عام 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.

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