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بيع دينار أموي نادر بمزاد في بريطانيا بـ 4.7 مليون دولار!

بيع دينار أموي نادر بمزاد في بريطانيا بـ 4.7 مليون دولار!
http://almnatiq.net/?p=790946
المناطق_متابعات

كشفت شركة «مورتن أند إيدن» للمزادات في بريطاني، عن بيع قطعة ذهبية نادرة بملايين الدولارات.
وبحسب ما نقل موقع «أنتيك تريد غازيت»، وصل السعر الرسمي للدينار عند دق مطرقة المزاد إلى 3.9 مليون دولار، وبعد دفع رسوم إضافية، بلغ الثمن النهائي 4.7 مليون دولار. ولم تشر دار المزادات البريطانية إلى اسم الشخص الذي اشترى الدينار عن طريق الهاتف.
ويحمل الدينار عبارة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» في الوسط، أما جوانب العملة القديمة فمحاطة بعبارة أخرى هي «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله».
وأوردت رواية تاريخية، أن العملة مصنوعة بأكملها من الذهب، علما بأن المعدن مستخرج من موقع يملكه الخليفة الأموي آنذاك.
وقالت المؤسسة، أن الدينار الذهبي النادر كان بحوزة شخص مهتم بجمع المقتنيات التاريخية، وجرى تقدير قيمة القطعة من ذي قبل بـ1.6 مليون جنيه إسترليني، لكن الاهتمام الكبير بالدينار رفع السعر إلى أعلى من ذلك.موضحة أن الأمر يتعلق بدينار من الدولة الأموية يرجع تاريخه إلى ما يقارب 1200 سنة.
وذكر ستيفن لويد، وهو باحث مختص في شؤون العملات المعدنية، إن الدينار الذي جرى بيعه «رائع»، وعزا إعجابه بالقطعة إلى صونها بشكل «مذهل»، وهذا يضاف بحسب قوله إلى القيمة التاريخية الكبيرة.

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