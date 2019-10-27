مدير شرطة منطقة عسير يزور فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

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قام مدير شرطة منطقة عسير سعادة اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث بزيارة رسمية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

وكان في استقباله فضيلة مدير عام الفرع الشيخ جابر بن عبدالله الشهري وفضيلة المساعد، وعدد من قيادات الفرع.

وقد بُدِئَ الاجتماع الذي عقد بهذه المناسبة بكلمة ترحيبية لفضيلة المدير العام رحب فيها بسعادة اللواء المغلوث ومرافقيه، عقب ذلك تم مناقشة سبل التعاون المشترك بين الهيئة والشرطة بما يرفع جودة الأداء ويرتقي بأداء العاملين في الجهازين، فيما يعود بالنفع في الجانبين الأمني والأخلاقي، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة أيدهم الله.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيهات سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، – حفظه الله- الذي يحرص دائماً على مواكبة رؤية المملكة المجيدة 2030 وتقديم العمل الإحترافي من قبل كافة الجهات الحكومية.

وفي ختام الإجتماع قدم الشيخ الشهري شكره لسعادة اللواء المغلوث على الزيارة وإثراء الإجتماع.

من جهته عبر سعادة اللواء عن شكره وامتنانه لفرع الهيئة بالمنطقة على حسن الاستقبال، وكذلك الاهتمام بما يخدم المنطقة ويعزز العلاقة بين الجهتين.