مصادر تكشف عن مصير زوجات وأطفال البغدادي وتفاصيل أخرى حول تصفيته!

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كشفت مصادر في البنتاغون لمجلة “نيوزويك” الأمريكية عن بعض تفاصيل العملية الخاصة للقوات الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، وأدت إلى مقتله.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون، إن تبادلا قصيرا لإطلاق النار حدث عندما دخلت القوات الخاصة الأمريكية الموقع الذي كان فيه البغدادي.

وأضاف المسؤول أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف، وكان أفراد من عائلته موجودين في المكان لحظة تنفيذ العملية. وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل البغدادي بعملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.

فيما أكدت مصادر في البنتاغون أن العملية لم تسفر عن إصابة أطفال البغدادي بأذى، لكن اثنتين من زوجاته انتحرتا بتفجير نفسيهما.