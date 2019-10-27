من بيروت إلى بغداد.. توحد اللبنانيون والعراقيون ضد الفساد وأذرع إيران

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توحد للبنانيون والعراقيون، في معركة حياة أو موت ضد الفساد والفاسدين، وصدحت الحناجر بهتافات ضد الأذرع الإيرانية والطائفية في البلدين على الرغم من سطوة هذه الأذرع وجبروتها في قمع المحتجين.

ففي العراق رفع المتظاهرون شعارات مناوئة لرئيس فيلق القدس الإرهابي “قاسم سليماني”، ورددوا هتافات ضد نظام إيران في بغداد، وأحرق المتظاهرون مبنى محافظة ذي قار، إلى جانب مقرات حزبية ومقرات للميليشيات المسلحة الموالية لإيران في عدد من المحافظات.

وفي لبنان تصدى المتظاهرون السلميون في ساحة رياض الصلح وسط بيروت أمس وأمس الأول، لاعتداءات متكررة لميليشيات حزب الله الموالية لإيران.

وجرت مصادمات عنيفة سقط خلالها العديد من الجرحى، ما استدعى تدخل القوات الأمنية التي اصطدمت بدورها مع أنصار حزب الله واعتقلت عدداً منهم، وتوعد المتظاهرون أنصار حسن نصرالله والسياسيين بالرد الحاسم عليهم بمظاهرات مليونية اليوم فيما أطلقوا عليه “سبت الساحات”.

أكد مراقبون، أن منطلقات الانتفاضة الشعبية في العراق ولبنان تكاد تكون واحدة، أو متقاربة في الجوهر، كونها صناعة شعبية خالصة، لم تستطع أية جهة سياسية الإتيان بمثلها، أو بقوتها، وبذلك تكشف أن الشارع أقوى من كل الكتل السياسية وغيرها، وأن الشعب في غنى عنها، ويستطيع قيادة نفسه.