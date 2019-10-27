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“العمري” يكشف عن قيمة صفقات السوق العقارية ونسبة الانخفاض مع نهاية الأسبوع الماضي!

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“العمري” يكشف عن قيمة صفقات السوق العقارية ونسبة الانخفاض مع نهاية الأسبوع الماضي!

“العمري” يكشف عن قيمة صفقات السوق العقارية ونسبة الانخفاض مع نهاية الأسبوع الماضي!
http://almnatiq.net/?p=790974

قال تقرير أعده الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري، إن السوق العقارية المحلية عادت للانخفاض مجددا على مستوى قيمة صفقاتها، لتسجل انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 18.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها الأسبق بنسبة 34.5 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.7 مليار ريال.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة الاقتصادية، فإن أداء السوق العقارية تأثر بالانخفاض الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، الذي سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1 في المائة، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.4 في المائة.

في الوقت ذاته؛ سجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 2.0 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، فيما انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 29.3 في المائة.

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