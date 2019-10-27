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انطلاق ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام بمشاركة أطراف العمل

انطلاق ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام بمشاركة أطراف العمل

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انطلاق ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام بمشاركة أطراف العمل

انطلاق ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام بمشاركة أطراف العمل
http://almnatiq.net/?p=790980
المناطق_الدمام

انطلق صباح اليوم ( الأحد)، ملتقى لقاءات “هدف” بالدمام، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام، في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

ويستهدف ملتقى “لقاءات هدف” العملاء المســتفيدين مــن خدماتــه وهــم: منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال، حيث يصاحـب الملتقـى معـرض لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين، إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019م، امتداداً لمعرض لقاءات الرياض وملتقى جدة المقرر انعقاده منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بعد إطلاق الصندوق لعدد من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسـع فـي الدعـم المالـي لمنشآت القطـاع الخـاص، ولدعـم تأهيل وتدريـب وتوظيـف الكـوادر الوطنيـة من خلال عدد من البرامج منها برنامـج دعـم التوظيـف لرفـع المهـارات، وبرنامـج التدريـب علـى رأس العمـل (تمهيـر)، وبرنامج التدريـب في المعاهـد غيـر الربحيـة، وبرنامج دعـم الشـهادات المهنية الاحترافية، وبرنامـج دعـم نقـل المـرأة العاملـة (وصـول)، وبرنامـج دعـم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرة) وغيرهـا من البرامج.

وُيعقـد الملتقـى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل، إذ تــم تخصيــص مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويتيح ملتقى لقاءات الدمام 2019م، جملة من الخدمات والبرامج من أبرزها الموائمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

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