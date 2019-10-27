سياحة الجوف تنظم فعالية هايكنج الشويحطية 

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نظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة الجوف للسياحة، بالتعاون مع مركز عبد الرحمن السديري الثقافي ، فعالية هايكنجالشويحطية تحت شعار “على خطى من سار على هذه الأرض منذ مليون و ثلاث مئة عام” ، في قرية الشويحطية التاريخيةبمنطقة الجوف ، بمشاركة أكثر من 200 مغامر و هاوي في كافة الفئات العمرية ومن مناطق مختلفة على مستوى المملكة،قطعوا من خلاله مسافة بلغت 10 كم سيرًا على الأقدام.
وتهدف هذه الفعالية بالإضافة إلى رياضة التحدي ؛ التعريف بمستوطنة الشويحطية و التي تعد أقدم مكان استوطنهالإنسان في شبه الجزيرة العربية ، و إبراز أهمية السياحة في المنطقة و ما تتمتع به المنطقة من مقومات تجعلها وجهة سياحية.
و قد تمّ مسبقًا وضع خطة شاملة لاستقبال المشاركين و الضيوف و تحديد أماكن الانطلاق و التوقف ، و تجهيز كافةالمستلزمات الخدمية لضمان سلامة المشاركين ، مبينًا بأنه من تقسيم مسافة الرحلة إلى ثلاثة مسافات هي ( 3 كم ، 5 كم ،10كم) .
وقدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف وأمين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العليشكره و تقديره لسمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحبالسمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز و لجامعة الجوف و مركز الشويحطية وبلدية زلوم و مركزالشويحطية الصحي ومركز زلوم الصحي و مكتب الهيئة العامة للرياضة بالجوف وفريق هواة المشي والهايكينج بالجوف وفريقدراجتي الجوف وفريق الجوف رايدرز وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف ومصنع مياه جنى الجوف و مجلس شبابالجوف وفريق هايكنج حائل ، و للجهات الأمنية المشاركة وأهالي مركز الشويحطية ؛ في إنجاح هذه الفعالية، مثمنًا لهم دعمهمو رعايتهم لهذه الفعالية و التي تسلط الضوء على مثل هذه المواقع الأثرية و التاريخية، كما أنه تأتي كجزء من أهداف رؤيةالمملكة ٢٠٣٠ .
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