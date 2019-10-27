سياحة الجوف تنظم فعالية هايكنج الشويحطية 

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نظم مجلس التنمية السياحية بمنط قة الجوف للسياحة، بالتعاون مع مركز عبد الرحمن السديري الثقاف ي ، فعالية هايكنجالشويحطية تحت شعار “على خطى من سار على هذه الأرض منذ مليون و ثلاث مئة عام ” ، في قرية الشويحطية التاريخي ةبمنطقة الجوف ، بمشاركة أكثر م ن 200 مغامر و هاوي في كافة الف ئات العمرية ومن مناطق مختلفة ع لى مستوى المملكة،قطعوا من خلال ه مسافة بلغت 10 كم سيرًا على ا لأقدام.

وتهدف هذه الفعالية بالإضافة إلى رياضة التحدي ؛ التعريف بم ستوطنة الشويحطية و التي تعد أق دم مكان استوطنهالإنسان في شبه الجزيرة العربية ، و إبراز أهمي ة السياحة في المنطقة و ما تتمت ع به المنطقة من مقومات تجعلها وجهة سياحية.

و قد تمّ مسبقًا وضع خطة شاملة لاستقبال المشاركين و الضيوف و تحديد أماكن الانطلاق و التوقف ، و تجهيز كافةالمستلزمات الخدم ية لضمان سلامة المشاركين ، مبي نًا بأنه من تقسيم مسافة الرحلة إلى ثلاثة مسافات هي ( 3 كم ، 5 كم ،10كم) .

وقدم مدير عام الهيئة العامة لل سياحة والتراث الوطني بالجوف وأ مين عام مجلس التنمية السياحية ياسر بن إبراهيم العليشكره و ت قديره لسمو أمير منطقة الجوف صا حب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحبالسمو الملكي الأمير عبدالع زيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزي ز و لجامعة الجوف و مركز الشوي حطية وبلدية زلوم و مركزالشويحط ية الصحي ومركز زلوم الصحي و مك تب الهيئة العامة للرياضة بالجو ف وفريق هواة المشي والهايكينج بالجوف وفريقدراجتي الجوف وفريق الجوف رايدرز وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالجوف ومصنع م ياه جنى الجوف و مجلس شبابالجوف وفريق هايكنج حائل ، و للجهات الأمنية المشاركة وأهالي مركز ا لشويحطية ؛ في إنجاح هذه الفعال ية، مثمنًا لهم دعمهمو رعايتهم لهذه الفعالية و التي تسلط الضو ء على مثل هذه المواقع الأثرية و التاريخية، كما أنه تأتي كجزء من أهداف رؤيةالمملكة ٢٠٣٠ .