على ماذا يدل مقتل البغدادي من قبل أمريكا في أحضان أردوغان؟

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قالت الكثير من وسائل الاعلام بأن تواجد زعيم تنظيم داعش “ابو بكر البغدادي” في ادلب التي تعتبر مناطق سيطرة المعارضة السورية وجبهة النصرة وبالتالي مناطق نفوذ تركيا، دليل قاطع بان البغدادي حصل على دعم من تركيا لوصوله إلى ادلب.

واشارت العديد من التقارير الاعلامية بأن مقتل “أبو بكر البغدادي” في احضان اردوغان بمحافظة ادلب يعني بانه تلقى تسهيلات كبيرة للتنقل من العراق عبر الحدود التركية إلى ادلب.

ونقلت شبكة (CNN)، عن مصدر مطلع على ما جرى قوله إن البغدادي على ما يبدو فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتا إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” إن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، قتل في غارة أمريكية شمال غرب سوريا، يوم السبت، وفقاً لشبكة “CNN” الامريكية.

ونقلت “سكاي نيوز” القول عن مصادر أمنية عراقية ان 8 مروحيات أمريكية استهدفت في الساعات الأولى من اليوم الأحد مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية، حيث تتواجد فصائل موالية لتركيا وما يعني بانها كانت متعاونة معه وان هناك ارتباط كبير بين تلك الفصائل والبغدادي.