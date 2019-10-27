افتتاح برنامج تدريب قيادات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية

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أكد مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي على أهمية الاطلاع علىالأدلة التنظيمية والإجرائية ولوائح التعلم بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للقيادات المدرسيه، كما أكد علىأهمية التنمية المهنية التي تدعم عمل قائد وقائدة المدرسة لتحقيق أهداف المرحلة التعليمية التي ستسهم في تحقيقرؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح البرنامج التدريبي لقيادات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية، الذيانطلق صباح اليوم الأحد ويستمر لمدة خمسة أيام بحضور 46 قائد وقائدة، وذلك بمقر مدارس الإلهام العالميةبالخبر، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي عوض المالكي، مبينا بأن قائد وقائدة المدرسة مطالبين بالعمل وفقآلية التكامل التي تتولاها جهات الإشراف في إدارات التعليم، مشددا على أهمية الالتزام بالتسلسل القياديوالتزود بالمهارات المعرفية الخاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي وفق توجيهات الوزارة.
من جهته أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي الاستاذ عوض المالكي بأن اللقاء يأتي ضمن خطة المكتب التي تهدفإلى تزويد القيادات المدرسيه بالمهارات المعرفية والتنظيمية في التعليم الأهلي بالإضافة إلى آلية متابعة الأعمالالأشرافية داخل المدرسة وتحديد المهام والمسؤوليات لقائد المدرسة وفقا العلاقة المنظمة بين المالك والقائد بالإضافةإلى العلاقة مع الجهات الإشرافية سواء في مكاتب التعليم أو مكتب التعليم الأهلي مقدماً الشكر لمدير عام التعليمبالمنطقة الشرقية والمساعد للشؤون التعليمية على الدعم والمساندة لكافة برامج التعليم الأهلي.
فيما أوضحت مديرة إدارة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية هند المحيني على أهمية الاستفادة من البرنامج بمايدعم عمل القائد والقائدة في المدارس الأهلية والأجنبية، مبينة أن للقيادة المدرسية مسؤولية تحتم على من يستلمهاأن يكون أهلاً لها وأن يساهم في دفع عجلة التقدم والتطور والمساهمة الفاعله لنقدم معاً جميع الخدمات المساندةللعملية التعليمية بشكل أفضل .
هذا ويشتمل البرنامج التدريبي على عدة جلسات وورش عمل عن مفاهيم ومهارات القيادة ونواتج التعلم وآلية قبولالطلاب والاعتذار والرسوم الدراسية والاعانات السنوية والزيارات الإشرافية وتطبيق الاختبارات وكذلك حلالمشكلات واتخاذ القرار.
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