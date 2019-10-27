افتتاح برنامج تدريب قيادات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية

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أكد مساعد مدير عام التعليم بال منطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي على أهمي ة الاطلاع علىالأدلة التنظيمية والإجرائية ولوائح التعلم بالإض افة إلى الصلاحيات الممنوحة للق يادات المدرسيه، كما أكد علىأهم ية التنمية المهنية التي تدعم ع مل قائد وقائدة المدرسة لتحقيق أهداف المرحلة التعليمية التي س تسهم في تحقيقرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ا لبرنامج التدريبي لقيادات المدا رس الأهلية والأجنبية بالمنطقة الشرقية، الذيانطلق صباح اليوم الأحد ويستمر لمدة خمسة أيام ب حضور 46 قائد وقائدة، وذلك بمق ر مدارس الإلهام العالميةبالخبر ، بحضور مدير مكتب التعليم الأ هلي عوض المالكي، مبينا بأن قا ئد وقائدة المدرسة مطالبين بالع مل وفقآلية التكامل التي تتولاه ا جهات الإشراف في إدارات التعل يم، مشددا على أهمية الالتزام بالتسلسل القياديوالتزود بالمها رات المعرفية الخاصة بالتعليم ا لأهلي والأجنبي وفق توجيهات الو زارة.

‏من جهته أوضح مدير مكتب التعلي م الأهلي الاستاذ عوض المالكي ب أن اللقاء يأتي ضمن خطة المكتب التي تهدفإلى تزويد القيادات ال مدرسيه بالمهارات المعرفية والت نظيمية في التعليم الأهلي بالإض افة إلى آلية متابعة الأعمالالأ شرافية داخل المدرسة وتحديد الم هام والمسؤوليات لقائد المدرسة وفقا العلاقة المنظمة بين المال ك والقائد بالإضافةإلى العلاقة مع الجهات الإشرافية سواء في مك اتب التعليم أو مكتب التعليم ال أهلي مقدماً الشكر لمدير عام ال تعليمبالمنطقة الشرقية والمساعد للشؤون التعليمية على الدعم وا لمساندة لكافة برامج التعليم ال أهلي.

‏فيما أوضحت مديرة إدارة المدار س ‏الأجنبية والبرامج الدولية ‏ هند المحيني على أهمية الاستفاد ة من البرنامج بمايدعم عمل القا ئد والقائدة في المدارس الأهلية والأجنبية، مبينة أن للقيادة ا لمدرسية مسؤولية تحتم على من يس تلمهاأن يكون أهلاً لها وأن يسا هم في دفع عجلة التقدم والتطور والمساهمة الفاعله لنقدم معاً جميع الخدمات المساندةللعملية ا لتعليمية بشكل أفضل .

هذا ويشتمل البرنامج التدريبي ع لى عدة جلسات وورش عمل عن مفاهي م ومهارات القيادة ونواتج التعل م وآلية قبولالطلاب والاعتذار و الرسوم الدراسية والاعانات السن وية والزيارات الإشرافية وتطبيق الاختبارات وكذلك حلالمشكلات و اتخاذ القرار.