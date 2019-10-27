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الأرصاد : إعصار “كيار” يتحول إلى الدرجة الرابعة

الأرصاد : إعصار “كيار” يتحول إلى الدرجة الرابعة
http://almnatiq.net/?p=791001
المناطق - الرياض

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة المدارية لإعصار (كيار ـ Kyarr) في بحر العرب تطورت من إعصار مداري من الدرجة الأولى إلى إعصار مداري من الدرجة الرابعة عند خط عرض 17,0 درجة شمالاً, وخط طول 68,2 درجة شرقاً.
وأشارت الهيئة في تقريرها اليوم إلى أن سرعة الرياح حول مركز الإعصار بلغت 124 – 130 عقدة (230 – 240 كم/س), ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.
وتوقعت الهيئة – بمشيئة الله تعالى – أن يتطور الإعصار خلال الـ 24 ساعة القادمة إلى درجة أعلى داخل بحر العرب, ويكون موقعه عند خط عرض 17,6 درجة شمالاً, وخط طول 66,3 درجة شرقاً , دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.
وأفادت الهيئة أنها ستتابع مراقبة الحالة وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات, داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.

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