احدث الأخبار

“الهاتف المتعرج” قريبا في الأسواق
أبرز المواد
 دراسة: العلاقة بين زيادة الوزن والوفيات تضعف عند التقدم في العمر
أبرز المواد
 سمو وزير الطاقة: مشروع صناعة العدادات الكهربائية الذكية راعى أفضل الممارسات من حيث الخدمة والجودة
أبرز المواد
 حامل اللقب يتغلب على المتصدر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يشيد بجهود المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار لبلاده
أبرز المواد
 وفاة وإصابة 12 بأمطار حفر الباطن
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد السويسري يصل الرياض
أبرز المواد
 أمريكا : تم نقل بقايا جثة أبو بكر البغدادي إلى بلد عربي خارج سوريا
أبرز المواد
 الرئيس الفرنسي: مقتل البغدادي ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي
أبرز المواد
 أبها يفوز على الاتحاد في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 سمو محافظ حفر الباطن يقف ميدانيًا على اثار العاصفة المطرية
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يرفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية بسبب التقلبات الجوية
أبرز المواد
“الهاتف المتعرج” قريبا في الأسواق

“الهاتف المتعرج” قريبا في الأسواق

أبرز المواد
دراسة: العلاقة بين زيادة الوزن والوفيات تضعف عند التقدم في العمر

دراسة: العلاقة بين زيادة الوزن والوفيات تضعف عند التقدم في العمر

أبرز المواد
سمو وزير الطاقة: مشروع صناعة العدادات الكهربائية الذكية راعى أفضل الممارسات من حيث الخدمة والجودة

سمو وزير الطاقة: مشروع صناعة العدادات الكهربائية الذكية راعى أفضل الممارسات من حيث الخدمة والجودة

أبرز المواد
حامل اللقب يتغلب على المتصدر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حامل اللقب يتغلب على المتصدر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد

“الهاتف المتعرج” قريبا في الأسواق

“الهاتف المتعرج” قريبا في الأسواق
http://almnatiq.net/?p=791010
المناطق - الرياض

في خضم المنافسة المحتدمة بين عمالقة مصنعي الهواتف الذكية، تسعى شركة “تي سي إل” الصينية لإثبات نفسها والدخول على خط المنافسة، من خلال هاتف جديد قابل للطي قد يميزها عن غيرها من الشركات بفضل شكله الفريد.
وبحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” نقلا عن موقع “سي نت” المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن صورة النموذج الخاص بالهاتف الجديد نشرت في مطلع العام الجاري نماذج أخرى لـهواتف قابلة للطي تسعى الشركة لإنتاجها.

والمثير في الهاتف الجديد أنه على عكس الأجهزة المشابهة التي كشفت عنها الشركات الأخرى، هو قابليته للانثناء مرتين، ليشكل ما يشبه حرف “Z” بالإنجليزية.

وعند فرد الهاتف بالكامل، فإن حجم شاشته يصل إلى 10 بوصات، أما عند طيه بالكامل فإنه يشبه الكتاب، مع وجود جهة أقل سمكا من الأخرى.
وكان موقع “سي نت” قد نشر في السابق، صورا توثق أجهزة مختلفة قابلة للطي تسعى الشركة لإنتاجها، منها جهازان لوحيان وهاتفان وجهاز آخر يتحول إلى ما يشبه الساعة، حيث يتم ارتداءه حول المعصم.

وسبق لشركة “تي سي إل” أن قالت إنها تسعى لطرح أجهزتها القابلة للطي بحلول عام 2020.

روابط ذات صلة

دراسة: العلاقة بين زيادة الوزن والوفيات تضعف عند التقدم في العمر

دراسة: العلاقة بين زيادة الوزن والوفيات تضعف عند التقدم في العمر
سمو وزير الطاقة: مشروع صناعة العدادات الكهربائية الذكية راعى أفضل الممارسات من حيث الخدمة والجودة

سمو وزير الطاقة: مشروع صناعة العدادات الكهربائية الذكية راعى أفضل الممارسات من حيث الخدمة والجودة
حامل اللقب يتغلب على المتصدر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

حامل اللقب يتغلب على المتصدر في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*