أيام فالفيردي مع برشلونة باتت معدودة.. وصحيفة تكشف خليفته

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في وقت ارتفعت فيه الأصوات المطالبة بإقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة، كشفت صحيفة إسبانية اسم الربان المقبل لسفينة رفاق ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، في نسختها الإنجليزية، إن أيام فالفيردي باتت معدودة داخل “الكامب نو”، بسبب تراجع مستوى الفريق الكتالوني، مقارنة مع فترة لويس إنريكي وبيب غوارديولا.

وأضافت “الأمر الواقع يتمثل في أن هذا الموسم سيكون الأخير لفالفيردي رغم امتلاكه عقدا حتى 2020”.

وأوضحت الصحيفة أن خليفة فالفيردي لن يكون سوى رونالد كومان، مشيرة إلى أن المسؤولين داخل إدارة “البارصا” يجمعون على هذا المدرب الهولندي، الذي يقود حاليا منتخب بلاده.

وتابعت “المؤكد حاليا أن كومان يحظى بتأييد واحترام قوي داخل أروقة برشلونة، وحب جماهير النادي”.

ومما يزيد من احتمال التعاقد مع كومان، هو البند الذي أبرمه الأخير في عقده مع الاتحاد الهولندي، والذي يسمح له بالتوقيع لأي ناد آخر، بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا 2020.

وكان كومان قريبا من التعاقد مع برشلونة في الموسم الماضي، بعد هزيمة الفريق الإسباني أمام ليفربول برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا والهزيمة في كأس ملك إسبانيا.

لكن كومان قرر عدم القدوم، آنذاك، إلى برشلونة لسببين متمثلين في رغبته في التواجد مع المنتخب الهولندي في بطولة الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى اتخاذ رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، قراره باستمرار فالفيردي في قيادة النادي.