“هنا قتل البغدادي”.. شاهد فيديو من قرية باريشا السورية

المناطق - وكالات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية الأحد، صورا من موقع بقرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وقالت إنها للمكان الذي نفذت القوات الأميركية فيه عملية عسكرية.

وتشير التقارير إلى أن العملية نفذتها قوات خاصة اميركية واستهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، مشيرة إلى مقتله.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثماني مروحيات “فتحت النار بالرشاشات” مستهدفة منتصف ليل السبت الأحد منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد “مجموعات قريبة من تنظيم داعش.

وأكد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون وفقا لـ”الحرة” أن وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.

يقول الباحث العسكري فيلي بيكا كيفيماكي في تغريدة، إن صورة وكالة الأنباء الفرنسية التي تظهر العربة المدمرة، التقطت بالقرب من المبنى الذي تم استهدافه في العملية العسكرية الأميركية.

وقال مسؤول في البنتاغون وفقا لـ”الحرة” إن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية اميركية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والقبض على جثته.

وكان مغردون سوريون قد تداولوا لقطات لمعارك دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو المكان الذي قالت وسائل إعلام أميركية إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي “قتل” فيه.

ADVISORY UNVERIFIED

Footage purportedly filmed in #Barisha, #Idlib this morning claims to show aftermath of #Baghdadi raid. pic.twitter.com/5hLJwdOrOP

— Riam Dalati (@Dalatrm) October 27, 2019