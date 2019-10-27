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وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

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وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف
http://almnatiq.net/?p=791035
المناطق - الرياض

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين ” رجال ونساء ” في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa .
واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة ، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه و يفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً , وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة .
وأوضحت الإدارة أنه في حال الإستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل [email protected] ، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني .

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