جاليري “مداد فن” يشارك باليوم العالمي للصحة النفسية

عادل الزهراني - جدة

شارك جاليري “مداد فن” في احتفالية وزارة الصحة باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار “حياتنا غالية ليه نخسرها”، بالتعاون مع مجمع إرادة الصحة النفسية.

وشارك من فريق “مداد فن” بأعمال الخزف كل من الفنانين فاطمه بامانع وأشواق الصحفي ولجين العماري وفي مجال الرسم شارك كل من الفنانين صادق غالب وهناء باجبع ورجاء متولي وسلطان العثمان ونرين بامانع وبأشراف من الفنانتين سلوى الرفاعي وصالحة العساف.

من جانبهما، إوضحت الفنانة سلوى الرفاعي أن مشاركة “مداد فن” في المناسبة ضمن برامج المشاركة المجتمعية للجاليري التي تنظمها في المناسبات الوطنية المختلفة.

وأكدت أن العلاج بالرسم من الوسائل المبتكرة لعلاج كتير من الأمراض النفسية، لذلك اصبح العلاج بالرسم ضرورة يلجأ إليها الأطباء الأخصائيين النفسيين، خصوصاً أن هذه الطريقة العلاجية لا تترك آثاراً جانبية سلبية، مبينتين أن هناك تجارب محلية وعالمية عديدة لفنانين اسهموا في علاج الأمراض النفسية بالرسم.

وقدمت الفنانة صالحة العساف شكرها للفنانين والفنانات المشاركين في الفعالية، ووزارة الصحة ممثلة في “مجمع إرادة الصحة النفسية” على دعوته لمداد فن للمشاركة، مؤكده حرص الجميع على الخروج بأعمال فنية تليق بمستوى هذا الحدث العالمي الذي تشارك فيه المملكة.