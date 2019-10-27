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فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر

فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر

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فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر

فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر
http://almnatiq.net/?p=791040
االمناطق - الجوف

نفذ فريق سدر الأضارع بمنطقة الجوف صباح اليوم الأحد الموافق 28 صفر 1441 مبادرتين والتي نالت إعجاب المهتمين و البيئيين وهما غرس شارع كامل باشجار السدر وتسميته شارع السدر بحوالي 75 شتلة .. وغرس المساحة المحيطة بمصلى العيد بشتلات السدر بحدود 300 شتلة وتسميتها بغابة السدر ، وتم التخطيط و التنفيذ من فريق سدر الأضارع وبعض أعضاء رابطة سدر التطوعية ومجموعة من طلاب المدارس والكشافة والمواطنين .

وتأتي تنفيذ المبادرات على شرف سعادة رئيس مركز الأضارع الأستاذ ناصر بن سعود السهلي ورئيس بلدية أبوعجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن ورئيس رابطة سدر الجوف التطوعية الأستاذ سلطان الدهيليس .

وقدم رئيس فريق سدر الاضارع الأستاذ طراد بن سالم الشمري درع تكريمي لرئيس مركز الأضارع الأستاذ ناصر بن سعود السهلي و درع تكريمي لرئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن لجهودهم في دعم فريق سدر الأضارع والتشجير بشكل عام فلهم كل الشكر و التقدير .

كما قدم ‏رئيس رابطة سدر الجوف الأستاذ سلطان الدهيليس دروعاً تذكارية لسعادة رئيس مركز الأضارع الأستاذ ناصر بن سعود السهلي وسعادة رئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل بن محمد الحسن تكريماً لهم لما يقدمونه من دعم لرابطة سدر الجوف عموماً ولفريق الأضارع بشكلٍ خاص .

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