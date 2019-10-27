البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي

عقد مكتب البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بحضور رؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان.

وأوضح الدكتور السلمي في بيان اليوم أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات منها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمني وسياسي.

وأشار إلى أنه تم إقرار عدد من مشاريع القرارات وإحالتها إلى للجان المختصة في البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس المقبل منها مشروع قرار بشأن العدوان الغاشم على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع قرار بشأن دعم مصر والسودان في قضية المياه، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، ومشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، ومشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا، ومشروع قرار بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في العراق ولبنان، وسبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة، إلى جانب استعراض خطط عمل لجان البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد لعام 2020، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.

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