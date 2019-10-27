احدث الأخبار

البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي
أبرز المواد
 فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر
منطقة الجوف
 جاليري “مداد فن” يشارك باليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة مكة المكرمة
 وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف
أبرز المواد
 “هنا قتل البغدادي”.. شاهد فيديو من قرية باريشا السورية
أبرز المواد
 مستشفى النساء والولادة والأطفال بالخرج يستقبل جميع الحالات المتخصصه للاطفال والنساء والولاده
منطقة الرياض
 وزارة الطاقة وشركاؤها يوقعون اتفاقية لتعزيز صناعة العدادات الكهربائية الذكية وتوطين تقنياتها
أبرز المواد
 الحكومة البريطانية: على أمن العراق ضبط النفس.. العنف سيسبب تفاقم الوضع الهش أصلًا
أبرز المواد
 الأرصاد : إعصار “كيار” يتحول إلى الدرجة الرابعة
أبرز المواد
 إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة.. وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية
أبرز المواد
 وزارة الدفاع التركية: الجيشان التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل الهجوم في إدلب السورية
أبرز المواد
 دراسة: كوب زبادي يومياً يقلل من الإصابة بسرطان الرئة
أبرز المواد
البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي

البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي

أبرز المواد
فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر

فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر

منطقة الجوف
جاليري “مداد فن” يشارك باليوم العالمي للصحة النفسية

جاليري “مداد فن” يشارك باليوم العالمي للصحة النفسية

منطقة مكة المكرمة
وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

أبرز المواد

البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي

البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي
http://almnatiq.net/?p=791041

عقد مكتب البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية أول اجتماع له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بحضور رؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان.
وأوضح الدكتور السلمي في بيان اليوم أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات منها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار أمني وسياسي.
وأشار إلى أنه تم إقرار عدد من مشاريع القرارات وإحالتها إلى للجان المختصة في البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الخميس المقبل منها مشروع قرار بشأن العدوان الغاشم على منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، ومشروع قرار بشأن دعم مصر والسودان في قضية المياه، ومشروع قرار بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن، ومشروع قرار بشأن تطورات الأوضاع في سوريا، ومشروع قرار بشأن دعم العملية السياسية في ليبيا، ومشروع قرار بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونوه رئيس البرلمان العربي بأن الاجتماع بحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع في العراق ولبنان، وسبل تحرك البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي في هذه المرحلة الحرجة، إلى جانب استعراض خطط عمل لجان البرلمان العربي لدور الانعقاد الجديد لعام 2020، ومناقشة عدد من مشاريع القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.
/

روابط ذات صلة

وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف

وظائف إدارية شاغرة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف
“هنا قتل البغدادي”.. شاهد فيديو من قرية باريشا السورية

“هنا قتل البغدادي”.. شاهد فيديو من قرية باريشا السورية
وزارة الطاقة وشركاؤها يوقعون اتفاقية لتعزيز صناعة العدادات الكهربائية الذكية وتوطين تقنياتها

وزارة الطاقة وشركاؤها يوقعون اتفاقية لتعزيز صناعة العدادات الكهربائية الذكية وتوطين تقنياتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*