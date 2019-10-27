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محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله

محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله

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محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله

محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله
http://almnatiq.net/?p=791055
المناطق - الخفجي

قام محافظ محافظة الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع، صباح اليوم الأحد الموافق 28/02/1441هـ، بإطلاق حملة لغرس أكثر من (700) سبعمائة شجرة وشتلة من أشجار الظل النافعة، في ميدان الملك عبد الله، بحضور رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني وبمشاركة أعضاء المجلس البلدي ومدير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والأبحاث في محافظة الخفجي المهندس نايف بن شايف الشمري، وطلاب مدرسة مجمع المهاجرون الابتدائية وعبدالرحمن بن عوف المتوسطة بالخفجي والفريق التطوعي، وذلك ضمن خطة البلدية لزيادة الرقعة الخضراء ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن حملة التشجير تأتي ضمن مبادرات التعاون في تطوير محافظة الخفجي وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحصري، حيث تم غرس (700) سبعمائة شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله، لافتا الى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية في تطوير الدور البيئي في تلطيف وتنقية الهواء وغرس القيم ونشر ثقافة التطوع لدى شرائح المجتمع كافة.

وقدم المهندس ” الحميداني ” شكره وتقديره لسعادة محافظ محافظة الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع على ما يقدمه من جهود بالوقوف على مثل هذه المبادرات التي تخدم المحافظة، كما قدم شكره أيضا لأعضاء المجلس البلدي والفريق التطوعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والأبحاث في محافظة الخفجي وطلاب مدرسة مجمع المهاجرون الابتدائية وعبدالرحمن بن عوف المتوسطة بالخفجي لمشاركتهم بزيادة الرقعة الخضراء ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري .

وأهاب رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بالجميع على ضرورة الاهتمام بالنظافة، وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والواجهة البحرية لتظل متنفساً وينعم بها الجميع .

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