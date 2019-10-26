نزلاء تأهيل حائل في رحلة ترفيهية لمنتجع الحياة

المناطق - حائل

بتوجيه ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد ..نظم مركز التأهيل الشامل بحائل رحلة ترفيهية الى منتجع الحياة بعقده لنزلاء المركز تحت استضافة الاستاذ محمد طارش البقعاوي صاحب مجموعة سلسلة منتجعات الحياة حيث قام في التنسيق والاعداد قسم البرامج والانشطة بالمركز وباشراف مدير المركز الاستاذ نايف الضحوي تخلل الرحلة برنامج منوع يلبي فرحة النزلاء وبعض المشاركات من النزلاء والزملاء وتناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة .

وأوضح المركز أن هذه الأنشطة المستمرة تهدف إلى الترفيه وكسر الروتين للنزلاء بما يعود بالنفع عليهم كما أنها تاتي الرحلات ضمن الخطة المستمرة لأنشطة المركز وبرامجه، مشيرة الى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحرص من خلال الرحلات الميدانية على دمج مستفيديها مع بقية أفراد المجتمع باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ منه لما يعود ذلك بالأثر الإيجابي الكبير على نفوسهم وعطائهم للمجتمع ..

وأشادت في استضافة الاستاذ محمد طارش البقعاوي صاحب مجموعة سلسلة منتجعات الحياة لنزلاء التاهيل الشامل بحائل وهذا بغير مستغرب منه فهو صاحب أيادي بيضاء في العمل الخيري وداعم مساند للعمل الاجتماعي .

