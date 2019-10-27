قوات التحالف تعيد انتشارها بقيادة المملكة في عدن

المناطق - وكالات

أعلنت قيادة قوات التحالف، أنه في إطار جهودها المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموماً، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية، فقد تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، لتكون بقيادة المملكة العربية السعودية، وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية.

وفي هذا السياق، أشادت قيادة قوات التحالف بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة، في مقدمتها القوات الإماراتية، وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار.

وأكدت قيادة قوات التحالف استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية.