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قيادي لرويترز: انتشال جثتين يعتقد أنهما للبغدادي ونائبه

قيادي لرويترز: انتشال جثتين يعتقد أنهما للبغدادي ونائبه
http://almnatiq.net/?p=791077
المناطق - واس

أكد قيادي في جماعة متطرفة لوكالة رويترز العثور على جثث 3 رجال و3 نساء مع جثة زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي.

وكشف القيادي عن انتشال جثة يعتقد أنها للبغدادي من موقع الهجوم، وجثة أخرى لنائب زعيم داعش.

وفي وقت سابق، بث التلفزيون الرسمي العراقي لقطات مصورة قال إنها للغارة الأميركية التي نُفذت في سوريا وقتلت البغدادي.

وفي التفاصيل، أظهرت لقطات مصورة نهاراً، نقلها تلفزيون العراق، حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وأيضاً ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.

وإلى ذلك، نفت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل أطفال في عملية استهداف البغدادي شمال سوريا.

ونقلت مواقع أميركية أن الجيش الأميركي يجري اختبارات على الحمض النووي لتأكيد مقتل البغدادي.

وعلى الجانب العراقي، أفاد مسؤول في المخابرات أن بغداد علمت بالموقع الذي شهد تصفية البغدادي، بعد اعتقال عراقي وعراقية مقربين من زعيم داعش.

وأشارت المخابرات العراقية إلى أن اعترافات قادت لموقع في الصحراء ضمَّ وثائق عن موقع البغدادي وتحركاته.

وكشف مسؤول المخابرات العراقية عن تزويد التحالف الدولي بالإحداثيات الدقيقة لموقع البغدادي.

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