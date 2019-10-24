احدث الأخبار

منح 426 مواطنًا وموطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
أبرز المواد
 بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية
منطقة تبوك
 خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم
منطقة القصيم
 قيادي لرويترز: انتشال جثتين يعتقد أنهما للبغدادي ونائبه
أبرز المواد
 أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” الجديد بالخبر
المنطقة الشرقية
 قوات التحالف تعيد انتشارها بقيادة المملكة في عدن
أبرز المواد
 نزلاء تأهيل حائل في رحلة ترفيهية لمنتجع الحياة
منطقة حائل
 محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله
المنطقة الشرقية
 المدير التنفيذي للموارد البشرية في “أرامكو” متحدثا في “لقاءات”: تطوير المهارات الرقمية والإبداعية لدى الباحثين عن العمل يلبي متطلبات السوق
أبرز المواد
 المملكة تُشارك في اجتماع “وزراء السياحة في دول العشرين “
أبرز المواد
 البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي
أبرز المواد
منح 426 مواطنًا وموطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

منح 426 مواطنًا وموطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية

أبرز المواد
بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية

بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية

منطقة تبوك
خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !

خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم

منطقة القصيم

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=791080
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل والإدارة العامة للتعليم بالقصيم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جوانب العمل الاجتماعي والأسري والإنساني في المنطقة مع التأكيد على القيم والمبادئ الإسلامية والعربية التي تعمل على تكافل الجميع، ووقع الاتفاقية من قبل جامعة المستقبل مديرها الدكتور علي السيف ومن قبل الإدارة العامة للتعليم بالقصيم مديرها العام صالح الجاسر.

 

وبارك سمو أمير منطقة القصيم اتفاقية التعاون من بين جامعة المستقبل والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، التي هي مطلب مهم من متطلبات الحياة التي أتت بالتنمية والتطور السريع في كافة المجالات، مشيداً بمذكرات التفاهم وخصوصا في مجال التعليم, مطلعاً إلى تفعيل جميع مذكرات التفاهم على أرض الواقع لما يخدم الأهداف المنشودة, مؤكداً على أن مذكرات التفاهم هي تفعيل واقعي لمبدأ التنسيق الذي هو مرتكز للنجاح وعنصر أساسي للتميز وتبادل الأفكار والخبرات, مشدداً على ضرورة احتواء البرامج والأنشطة الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلفة التي تركز على مفاهيم العمل الاجتماعي وأهميته ودوره التنموي، وتشجيع الطلبة على المساهمة في الأنشطة والإفادة من مبادراتهم وجهودهم في مضاعفة دورهم بتعزيز وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، لافتاً سموه إلى أن العمل الاجتماعي وحجم الانخراط فيه يدل على التقدم والرقي، داعياً إلى بذل دور أكثر تأثيراً في تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل الاجتماعي بكافة مجالاته ومدى حاجة المجتمع إليه، وشحذ الطاقات للقيام بالأعمال المجتمعية بما يؤدي إلى نشر هذه الثقافة.

 

روابط ذات صلة

مدير جامعة القصيم يُدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس ورسوم المحكمين

مدير جامعة القصيم يُدشن أنظمة إلكترونية لترقيات أعضاء هيئة التدريس ورسوم المحكمين
أمير القصيم يرعى تكريم 28 طالباً وطالبة على جائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة

أمير القصيم يرعى تكريم 28 طالباً وطالبة على جائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة
أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة

أمير القصيم يستقبل مساعد رئيس المحكمة العمالية بمدينة بريدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*