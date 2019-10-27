خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !

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تمكن رجال الأمن بمخفر شرطة الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن من إلقاء القبض على احد الجناة بعد قيامه بخطف حدث صغير والأعتداء عليه ,حيث تم ايقافه بعد جهود كبيرة ومكثفه من قبل الافراد المناوبين بقيادة رئيس مخفر شرطة الذيبية المكلف الرقيب أول/ محمد ميزر المطيري وعلى الرغم من عدم توفر أي معلومات عن الجاني إلا أنه وخلال ساعات تم القبض على المشتبه به بعد جمع المعلومات الأوليه عنه ,وتبين انه من ارباب السوابق وليس من سكان المنطقة”