احدث الأخبار

خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم
منطقة القصيم
 قيادي لرويترز: انتشال جثتين يعتقد أنهما للبغدادي ونائبه
أبرز المواد
 أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” الجديد بالخبر
المنطقة الشرقية
 قوات التحالف تعيد انتشارها بقيادة المملكة في عدن
أبرز المواد
 نزلاء تأهيل حائل في رحلة ترفيهية لمنتجع الحياة
منطقة حائل
 محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله
المنطقة الشرقية
 المدير التنفيذي للموارد البشرية في “أرامكو” متحدثا في “لقاءات”: تطوير المهارات الرقمية والإبداعية لدى الباحثين عن العمل يلبي متطلبات السوق
أبرز المواد
 المملكة تُشارك في اجتماع “وزراء السياحة في دول العشرين “
أبرز المواد
 البرلمان العربي يبحث سُبل التحرك لحماية الأمن القومي
أبرز المواد
 فريق سدر الاضارع ينفذ مبادرتين وهما غابة السدر وشارع السدر
منطقة الجوف
 جاليري “مداد فن” يشارك باليوم العالمي للصحة النفسية
منطقة مكة المكرمة
خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !

خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المستقبل وإدارة التعليم

منطقة القصيم
قيادي لرويترز: انتشال جثتين يعتقد أنهما للبغدادي ونائبه

قيادي لرويترز: انتشال جثتين يعتقد أنهما للبغدادي ونائبه

أبرز المواد
أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” الجديد بالخبر

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” الجديد بالخبر

المنطقة الشرقية

خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !

خلال ساعات ! رجال الأمن بالذيبية يسقطون احد الجناة !
http://almnatiq.net/?p=791085
المناطق - حفرالباطن

تمكن رجال الأمن بمخفر شرطة الذيبية التابع لمحافظة حفر الباطن  من إلقاء القبض على احد الجناة  بعد قيامه بخطف حدث صغير والأعتداء عليه ,حيث تم ايقافه بعد جهود كبيرة ومكثفه من قبل الافراد المناوبين بقيادة رئيس مخفر شرطة الذيبية المكلف الرقيب أول/ محمد ميزر المطيري وعلى الرغم من عدم توفر أي معلومات عن الجاني إلا أنه وخلال ساعات تم القبض على المشتبه به  بعد جمع المعلومات الأوليه عنه ,وتبين انه من ارباب السوابق وليس من سكان المنطقة”

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” الجديد بالخبر

أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” الجديد بالخبر
محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله

محافظ الخفجي يطلق حملة البلدية لغرس أكثر من 700 شجرة وشتله من أشجار الظل النافعة بميدان الملك عبدالله
المدير التنفيذي للموارد البشرية في “أرامكو” متحدثا في “لقاءات”: تطوير المهارات الرقمية والإبداعية لدى الباحثين عن العمل يلبي متطلبات السوق

المدير التنفيذي للموارد البشرية في “أرامكو” متحدثا في “لقاءات”: تطوير المهارات الرقمية والإبداعية لدى الباحثين عن العمل يلبي متطلبات السوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*