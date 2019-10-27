بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية

المناطق - تبوك

كثفت بلدية محافظة الوجه أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة ضمن حملة “الرقابة البلدية”.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض .

وأشار إلى أن الحملة شملت زيارة أكثر من 120 محلا وأسفرت عن ضبط ومصادرة 38 كيلو غراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق اربع محلات مخالفيْن.