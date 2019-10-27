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أمانة الشرقية تنهي عدد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ضمن خطتها لمواسم الأمطار

أمانة الشرقية تنهي عدد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ضمن خطتها لمواسم الأمطار
http://almnatiq.net/?p=791120
المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن انتهاءها من عدد لمشاريع تصريف مياه الأمطار  ضمن خطتها لاستعدادات مواسم الأمطار المقبلة.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا أنه تم الانتهاء من هذه المشاريع في هذا العام ضمن الخطة المعدة لموسم الأمطار، والتي يأتي في مقدمتها: مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام “الجزء الثاني” من المرحلة التاسعة، ويهدف لتنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم لغاية 1200 ملم لخدمة الأحياء السكنية (حي النزهة، حي الفردوس)، إضافة الى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الحادية عشر الجزء الأول في محافظة الخبر ويهدف لتنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح بين 400 ملم لغاية 2300 ملم لخدمة الأحياء السكنية ( حي التعاون، حي الكورنيش، حي الخبر الشمالية، حي الخزامى).

وقال المهندس الملا أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار بالخبر المرحلة العاشرة الجزء الأول، ويهدف الى تنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم لغاية 1400 ملم لخدمة الأحياء السكنية (حي  الحزام الذهبي، حي الكورنيش، حي الأندلس، حي البستان، حي الثقبة، حي اليرموك، حي الخبر الجنوبية، حي الخبر الشمالية، حي الراكة الجنوبية، حي قرطبة،  حي التحلية، وكذلك مشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بالدمام المرحلة الحادية عشرة، ويهدف المشروع الى استبدال جميع اللوحات الكهربائية والمضخات والمحولات الكهربائية بمحطة الغربية ١ والتي تخدم الأحياء السكنية القزاز، العدامة، البادية، النخيل، حي السوق، الجامعيين، الريان، الاتصالات، بن خلدون، واستبدال اللوحات الكهربائية بمحطة الجلوية والتي تخدم الأحياء السكنية الجلوية، ٧١ ، ٩١ ، الأثير، القادسية، غرناطة، إضافة الى مشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بالخبر من المرحلة الحادية عشر الجزء الاول محطة الخبر الشمالية والمركزية والجنوبية والتي تخدم الاحياء السكنية الخبر الشمالية، الجنوبية، الثقبة، مدينة العمال، البندرية، العقربية، الحزام الاخضر .

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