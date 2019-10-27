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بلدية القطيف تبدأ نزع ملكيات 13 عقار لتوسعة شارع سلمان الفارسي بعنك

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بلدية القطيف تبدأ نزع ملكيات 13 عقار لتوسعة شارع سلمان الفارسي بعنك

بلدية القطيف تبدأ نزع ملكيات 13 عقار لتوسعة شارع سلمان الفارسي بعنك
http://almnatiq.net/?p=791130
المناطق - القطيف

بدأت بلدية محافظة القطيف إجراءات نزع الملكيات العقارات المحاذية لشارع سلمان الفارسي في عنك تمهيدا لإتمام توسعة الشارع واستكمال امتداد الشارع حتى شارع الملك عبد العزيز.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن مدة المشروع 60 يوما ويأتي ضمن مشروع صيانة شوارع عنك، لافتا الى أن عدد العقارات المنزوعة “جزئيا أو كليا” لصالح الطريق بلغ 13 عقارا، مضيفا، أن المساحة الإجمالية المنزوعة من الأراضي لصالح الطريق تتجاوز (33003 ) متر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المنزوعة من المباني قائمة لصالح الطريق 809 متر مربع.

وقال أن مشروع تطوير وسفلتة شوارع عنك يأتي ضمن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية، واستمرارا لجهد البلدية في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة

وأضاف أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، لافتا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع مدينة القطيف وتوابعها.

ولفت إلى العناية بتحديد أولويات تنفيذ أعمال الصيانة بناء على نوع الطريق “رئيسي – تجميعي – محلي” وأهمية الطريق وحجم حركة المرور ووجود الخدمات الأساسية من تمديد مرافق وجدولتها الزمنية في أعمال الصيانة، لافتا إلى أن البلدية تعمل على المحافظة على العمر الافتراضي للطرق والشوارع والارتقاء بمستوى أدائها.

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