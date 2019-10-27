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تعليم تبوك يطلق فعاليات أسبوع “طالب المستقبل” بمدارس المنطقة

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تعليم تبوك يطلق فعاليات أسبوع “طالب المستقبل” بمدارس المنطقة

تعليم تبوك يطلق فعاليات أسبوع “طالب المستقبل” بمدارس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=791134
المناطق - تبوك
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم برنامج أسبوع “طالب المستقبل” ضمن خطة التوعية والإعلام الخاصة ببوابة المستقبل وذلك عن طريق بوابة المستقبل، خلال الفترة من 2/28 إلى 1441/3/3هـ.
وأفاد مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” محمد الزهراني أن البرنامج يهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات المدارس بالتحول الرقمي عبر بوابة المستقبل في المدارس المطبّقة للمشروع مشيراً إلى أن الخطوات التنفيذية لفعاليات الأسبوع تتم بمشاركة منسوبي المدارس المشمولة بمشروع بوابة المستقبل وعددها 105 مدارس للبنين والبنات بتعليم تبوك مهيباً بالجميع للتفاعل الأمثل واستثمار هذا البرنامج في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم بما يحقق الأهداف المرجوة لدى منسوبي ومنسوبات المدارس بالمنطقة.
من جانبها أوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي “بنات” عناية القبلي أن تفعيل الأسبوع من قبل أصدقاء البوابة الطلابي في المدرسة بإشراف مسؤول التحول الرقمي في المدرسة يتضمن برنامج مقترح من المدرسة يتم من خلاله إلقاء كلمات عن التحول الرقمي من خلال الطابور الصباحي وتنفيذ مشاهد تمثيلية متعلقة بالتحول الرقمي وعرض مواد مرئية عبر الشاشات التلفزيونية المتوفرة  وترشيح أفضل خمسة طلاب مفعلين للبوابة وغيرها من الأنشطة الثقافية والرياضية  لافتة الانتباه إلى إعداد تقرير ختامي من المدرسة مدعّم بالصور والفيديو وفق النموذج المطلوب.
يُذكر أن برنامج مبادرة بوابة المستقبل أطلقته وزارة التعليم للتحوّل نحو التعليم الرقمي ولقد اتخذت من الطالب والمعلم محورًا أساسيًا في سعيها إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة الحصيلة العلمية له كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.

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