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الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي

الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي

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الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي

الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي
http://almnatiq.net/?p=791137
المناطق - واس

قدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة , وكيل محافظة جدة اليوم ،تعازيه لذوي شهيد الواجب محمد عبده مجرشي ، الذي استشهد في الحد الجنوبي.
ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز , ولي العهد , نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز , محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم , أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – ، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، ولسمو محافظ جدة ، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة ، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

 

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