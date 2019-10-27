التخصصي يجري 380 فحص إشعاعي بالماموجرام عن سرطان الثدي

الطائف - عادل الزهراني

نجح القائمون على الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من تحقيق عدد المستهدفين من الحملة في فحوصات الماموجرام والخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي عند النساء والتي بلغت 380 حالة و ذلك قبل انتهاء شهر الحملة شهر أكتوبر بثمانية أيام كاملة و بنسبة 102 % .

وشهدت الفعاليات التي شارك عدد من الأقسام إقامة معرض وفعاليات على مدار شهر أكتوبر كما تضمنت خطة الرعاية الصحية للنساء بفتح عيادة متخصصة بالعيادات الخارجية لاستقبال النساء وإجراء الفحوصات اللازمة قبل تحويلها إلى قسم الأشعة لإجراء أشعة الماموجرام , كذلك شاركت مراكز الرعاية الصحية التابعة للمستشفى بالحملة من خلال إقامة المعارض والفعاليات المصاحبة واستقبال المراجعات في عيادة الفحص المخصصة بالحملة والتي على ضوئها يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء الأشعة .