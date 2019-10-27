احدث الأخبار

التخصصي يجري 380 فحص إشعاعي بالماموجرام عن سرطان الثدي
منطقة مكة المكرمة
 الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي
أبرز المواد
 تعليم تبوك يطلق فعاليات أسبوع “طالب المستقبل” بمدارس المنطقة
منطقة تبوك
 بلدية القطيف تبدأ نزع ملكيات 13 عقار لتوسعة شارع سلمان الفارسي بعنك
المنطقة الشرقية
 وزير الخدمة المدنية : نحرص على تمكين المرأة في جميع الجهات الحكومية حسب لائحة الموارد البشرية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنهي عدد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ضمن خطتها لمواسم الأمطار
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي رئيسي مجلس شباب وشابات الأعمال
أبرز المواد
 ترمب يؤكد مقتل البغدادي
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في جدة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يستقبل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية “نرعاك”
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة
أبرز المواد
 منح 426 مواطنًا وموطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية
أبرز المواد
التخصصي يجري 380 فحص إشعاعي بالماموجرام عن سرطان الثدي

التخصصي يجري 380 فحص إشعاعي بالماموجرام عن سرطان الثدي

منطقة مكة المكرمة
الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي

الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي

أبرز المواد
تعليم تبوك يطلق فعاليات أسبوع “طالب المستقبل” بمدارس المنطقة

تعليم تبوك يطلق فعاليات أسبوع “طالب المستقبل” بمدارس المنطقة

منطقة تبوك
بلدية القطيف تبدأ نزع ملكيات 13 عقار لتوسعة شارع سلمان الفارسي بعنك

بلدية القطيف تبدأ نزع ملكيات 13 عقار لتوسعة شارع سلمان الفارسي بعنك

المنطقة الشرقية

حملة فحوصات الماموجرام تنجح في تجاوز نسبة 102%

التخصصي يجري 380 فحص إشعاعي بالماموجرام عن سرطان الثدي

التخصصي يجري 380 فحص إشعاعي بالماموجرام عن سرطان الثدي
http://almnatiq.net/?p=791141
الطائف - عادل الزهراني

نجح القائمون على الحملة الوطنية للوقاية من سرطان الثدي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من تحقيق عدد المستهدفين من الحملة في فحوصات الماموجرام والخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي عند النساء والتي بلغت 380 حالة و ذلك قبل انتهاء شهر الحملة شهر أكتوبر بثمانية أيام كاملة و بنسبة 102 % .
وشهدت الفعاليات التي شارك عدد من الأقسام إقامة معرض وفعاليات على مدار شهر أكتوبر كما تضمنت خطة الرعاية الصحية للنساء بفتح عيادة متخصصة بالعيادات الخارجية لاستقبال النساء وإجراء الفحوصات اللازمة قبل تحويلها إلى قسم الأشعة لإجراء أشعة الماموجرام , كذلك شاركت مراكز الرعاية الصحية التابعة للمستشفى بالحملة من خلال إقامة المعارض والفعاليات المصاحبة واستقبال المراجعات في عيادة الفحص المخصصة بالحملة والتي على ضوئها يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء الأشعة .

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي

الأمير سعود بن جلوي يقدم تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب مجرشي
أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في جدة

أمير مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في جدة
أمير مكة يستقبل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية “نرعاك”

أمير مكة يستقبل رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية “نرعاك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*