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تدشين خدمة الـ ” واتس مسنجر ” بفرع وزارة العمل والتنمية بتبوك

تدشين خدمة الـ ” واتس مسنجر ” بفرع وزارة العمل والتنمية بتبوك

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تدشين خدمة الـ ” واتس مسنجر ” بفرع وزارة العمل والتنمية بتبوك

تدشين خدمة الـ ” واتس مسنجر ” بفرع وزارة العمل والتنمية بتبوك
http://almnatiq.net/?p=791144
المناطق - تبوك
دشن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي قناة التواصل مع المواطنين “واتس مسنجر ” وذلك لاستقبال الملاحظات والاقتراحات لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع محمد الجهني أن هذه القناة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مما يعزز من رفع نتائج مؤشرات قياس رضى المستفيد والعمل كمنظومة واحدة متكاملة نحو الارتقاء بجودة خدمات القطاع  وكذلك العمل على أن يكون المواطن شريكاً في نجاح مخرجات العمل والتنمية .
وافاد أن هذه الخدمة ستهتم في استقبال ملاحظاتكم واستفسارات وشكاوي المواطنين بجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة  في الضمان والتنمية والرعاية والعمل داعياً الراغبين والراغبات من أبناء وبنات المنطقة الإستفادة من هذه الخدمة الدخول المباشر عبر رابط القناة التالي :-

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