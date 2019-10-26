امير الباحة يستقبل مدير مرور المنطقة

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالامارة اليوم مدير مرور منطقة الباحة العقيد مسفر بن رداد الثبيتي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالعقيد الثبيتي، وهنأه على الثقة الغالية ، متمنياً له التوفيق والنجاح في تحقيق كل ما فيه راحة ورفاهية أبناء المنطقة.

فيما عبر مدير مرور منطقة الباحة عن سعادته بالثقة الكريمة وما استمع إليه من توجيهات من سمو أمير المنطقة ،

مؤكداً المضي قدماً نحو خدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر الاستقبال وكيل امارة منطقة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير مرور المنطقة سابقا العميد حسين مبارك .