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تعليم الخرج يعقد لقاء التحول الرقمي في القرن ٢١

تعليم الخرج يعقد لقاء التحول الرقمي في القرن ٢١

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تعليم الخرج يعقد لقاء التحول الرقمي في القرن ٢١

تعليم الخرج يعقد لقاء التحول الرقمي في القرن ٢١
http://almnatiq.net/?p=791162
المناطق - الخرج
بحضور مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي استضاف قسم تقنيات التعليم بتعليم الخرج الدكتور عبدالله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث المواهب والتميز وذلك في لقاء عن التحول الرقمي في التعليم مهارات القرن ٢١ وتطبيق بوابة المستقبل بالتعاون مع وكالة التعليم العام بالوزارة وشركة تطوير تقنيات التعليم؛ وحضر اللقاء عدد من رؤساء الأقسام وقادة المدارس ومنسقي بوابة المستقبل من البنين والبنات بتعليم الخرج .
وقد ركز اللقاء على التحول الرقمي في التعليم، ومشروع بوابة المستقبل، وأثر ذلك على مستقبل التعليم في المملكة ومواكبة رؤيتها الطموحة 2030م.
من جانبه قال مدير تعليم الخرج أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من أهمية التحول الرقمي في التعليم وضرورة رفع مستوى الوعي بهذه الأهمية لدى القيادات وأفراد المنظومة التعليمية وكيفية تحويل البيئة التعليمية إلى بيئة تربوية وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية ۲۰۳۰ وتماشيا مع توجيهات وزارة التعليم نحو التحول للتعليم الرقمي وتطبيق بوابة المستقبل في المدارس .

وذكر  الدكتور عبدالله الجغيمان رئيس الجمعية العالمية لأبحاث المواهب والتميز في اللقاء عن التسريع في التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة الداعمة للعملية التعليمية لدعم توجهات الوزارة المستقبلية المنسجمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م .

وشهد اللقاء عرض تجربة تعليم جدة والذي تحدث فيها الأستاذ هاني السفياني عن تجربة تعليم جده في التحول الرقمي ومشروع بوابة المستقبل ذاكراً الطرق والوسائل الصحيحة في استخدام سبل نجاح هذا المشروع ومدى أثره على الطالب في حصيلته التعليمية .

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