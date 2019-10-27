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أمطار غزيرة وبرد على حفر الباطن وضواحيها

أمطار غزيرة وبرد على حفر الباطن وضواحيها
http://almnatiq.net/?p=791168
حفرالباطن - عبدالله السعيدي

هطلت مساء اليوم الاحد أمطار غزيرة على حفر الباطن والقيصومة شملت الجلت والذيبية وقاعدة الملكخالد العسكرية والصداوي وأم عشر والنايفية وسامودة ومناخ والرقعي والسعيرة والأجزاء الجنوبية منالصمان والحماطيات

وحطم حجم البرد الكبير واجهات المستشفى المركزي الزجاجية وحطم مظلات السيارات وتهشمت العديد من زجاج السيارات وانقطع التيار الكهربائي عن احياء الربوة والمحمدية

وحذر الدفاع المدني المتنزهين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات خاصة بالطرق الترابيةوالابتعاد عن تجمع المياه .

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