أمطار غزيرة وبرد على حفر الباطن وضواحيها

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

هطلت مساء اليوم الاحد أمطار غز يرة على حفر الباطن والقيصومة ش ملت الجلت والذيبية وقاعدة المل كخالد العسكرية والصداوي وأم عش ر والنايفية وسامودة ومناخ والر قعي والسعيرة والأجزاء الجنوبية منالصمان والحماطيات

وحطم حجم البرد الكبير واجهات ا لمستشفى المركزي الزجاجية وحطم مظلات السيارات وتهشمت العديد م ن زجاج السيارات وانقطع التيار الكهربائي عن احياء الربوة والم حمدية

وحذر الدفاع المدني المتنزهين ب ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الا نزلاقات خاصة بالطرق الترابيةوا لابتعاد عن تجمع المياه .