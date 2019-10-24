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أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن

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امير الباحة يستقبل مدير مرور المنطقة

امير الباحة يستقبل مدير مرور المنطقة

منطقة الباحة

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن
http://almnatiq.net/?p=791173
عرعر - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن عبد الله بن محمد السبيل، يرافقه ممثل اليونسيف في دول الخليج الدكتور الطيب آدم ومدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالإنابة بالمملكة الدكتور أيمن الحفناوي،وعدد من منسوبي المعهد .ورحب سموه بنائب مدير المعهد ومرافقيه، مشيداً بما يقوم به المعهد من جهود لتطوير المدن, متمنيًا لهم التوفيق في مهام عملهم خلال زيارتهم للمنطقة.واطلع سموه خلال الاستقبال على الخطة التنفيذية لمشروع المدن الصديقة للطفل بالمنطقة التي تستهدف توسيع مشاركة الأطفال في إدارة المدن، ضمن إطار قانوني يتوافق مع حقوق الأطفال وإيجاد بيئة ملائمة لمعيشتهم ورفاهيتهم في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والترفيهية والأسرية، مشدداً على ضرورة تكوين نموذج ناجح ومميز يعمم على بقية مدن المملكة مستقبلاً.وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى أن الاهتمام الإيجابي بمرحلة الطفولة يعد من ركائز بناء رأس المال البشري، وفقًا لأولويات أهداف المسؤولية الاجتماعية برؤية المملكة 2030، مؤكدًا سموه أهمية هذه المبادرة في تحقيق التكامل والمواءمة مع مبادرة إمارة المنطقة في تطوير منظومة عناصر القطاع غير الربحي، فيما يتعلق بالبرامج الإنمائية الموجهة للطفولة والشباب والمرأة من خلال تطوير مفهوم وإستراتيجية المدن الصديقة للأطفال، داعيًا لتأهيل وتدريب الكوادر على كيفية تطبيق مفهوم المدن الصديقة للأطفال وفق المعايير الدولية لمنظمة اليونسيف.

 

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