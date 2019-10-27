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أمير الحدود الشمالية يدشن حملة مقاومة الانفلونزا الموسمية

أمير الحدود الشمالية يدشن حملة مقاومة الانفلونزا الموسمية

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أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن

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أمير الحدود الشمالية يدشن حملة مقاومة الانفلونزا الموسمية

أمير الحدود الشمالية يدشن حملة مقاومة الانفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=791177
عرعر - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي, يرافقه عدد من القيادات الصحية في المنطقة.واستعرض سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان خلال اللقاء، الخطط المستقبلية لصحة المنطقة, وسبيل تطوير أداء الكادر الطبي والتمريضي والفني لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين.ودشن سموه أثناء اللقاء حملة مقاومة الانفلونزا الموسمية لفصل الشتاء هذا العام 1441هجرية، مستمعاً خلال التدشين لشرح متكامل من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة لمضامين الحملة وأهدافها ومنافعها.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية القطاع الصحي في تعزيز مستويات جودة الحياة، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود للمزيد من الارتقاء بالرعاية الصحية من خلال القطاعين الحكومي والخاص اضافة للقطاع غير الربحي.وشدد سموه على ضرورة الارتقاء بجودة تشخيص الأمراض ومعالجتها وتخفيض مدة الانتظار وتوفير الأدوية, مبيناً أن الرعاية الصحية تحظى بدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالحدود الشمالية, عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على توجيهاته السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، مشيداً بالدعم والمتابعة والاهتمام الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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