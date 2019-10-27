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الهلال الأحمر‬ بـ الشماليه‬ يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

الهلال الأحمر‬ بـ الشماليه‬ يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

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الهلال الأحمر‬ بـ الشماليه‬ يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

الهلال الأحمر‬ بـ الشماليه‬ يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=791180
عرعر - خالد الضبيبي

دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .وشددت هيئة الهلال الأحمر، على ضرورة تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث- لا قدر الله- مثل القيادة بسرعة زائدة التي تؤدي الى حوادث الطرق و الانزلاقات ، أو التجمع في أماكن السيول .من جانبه، حذر المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مساعد بن غالي العنزي ، من اخذ البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة عن التقلبات الجوية على محمل الجد وهو ماقد يؤدي الى وقوع حوادث الغرق وحوادث الطرق والانزلاقات ، مؤكدا في الوقت ذاته ان التثقيف من مخاطر السيول هو دور كافة الجهات الحكومية بالمنطقة وهو دور تكامليوكانت إدارة فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية قد رفعت مستوى حالة التأهب بين الفرق الإسعافية بالمنطقة منذ بداية موجة الأمطار ، وشددت على القيادات الميدانية والعمليات بالتواجد والاستعداد تحسبًا لأي طارئ. لا قدر الله

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