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نائب أمير جازان يستقبل مدير وأعضاء فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير وأعضاء فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمنطقة

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أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل نائب مدير المعهد العربي لإنماء المدن

منطقة الحدود الشمالية

نائب أمير جازان يستقبل مدير وأعضاء فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير وأعضاء فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=791183
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” نبيل بن عبده شيعاني, وعدد من أعضاء فرع الجمعية بالمنطقة.
واستمع سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال استقبال لشرح مفصل عن الجمعية بالمنطقة والخدمات التي تقدمها للمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات المنطقة في مجال الفن التشكيلي.

ووجه سموه مدير وأعضاء الجمعية بالاهتمام ومضاعفة الجهود لخدمة المبدعين من أبناء وبنات المنطقة في الفن التشكيلي, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض وجمع المهرجانات والمناسبات، مع التركيز على إبراز المنطقة لما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي وغيرهما من المجالات.

من جانبه أعرب مدير فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بجازان وأعضاء الجمعية عن سعادتهم بلقاء سمو نائب أمير المنطقة و ما استمعوا له من توجيهات ومتابعته الدائمة واهتمامه بالمبدعين, التي أثمرت في تحقيق العديد من المنجزات على مستوى الفن التشكيلي.

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