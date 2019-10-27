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“عمل الرياض” يتطلع لإنجاز أعماله بمثالية عبر التعاون مع شركة متخصصة في دراسة الاستراتيجيات

“عمل الرياض” يتطلع لإنجاز أعماله بمثالية عبر التعاون مع شركة متخصصة في دراسة الاستراتيجيات
http://almnatiq.net/?p=791189
المناطق _ الرياض

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي اليوم اجتماعاً مع وفد من شركة “Kpmg”، المتخصصة في تقييم الخدمات وفي التدقيق والاستشارات، ودراسة الاستراتيجيات وصياغتها.
وركز الاجتماع على طبيعة عمل فرع الوزارة بالرياض والفروع التي يشرف عليها، بما في ذلك قطاعات التنمية والرعاية والضمان الاجتماعي واللجان المتفرعة عن تلك القطاعات، في إطار جهود الفرع التطويرية لأعماله كافة.
من جانبهم حضر الاجتماع مديرو ومديرات الإدارات الداخلية في فرع العمل والتنمية التنمية الاجتماعية، الذين قدموا نبذاً متكاملة عن المهام التي تقوم بها إداراتهم.
ومن المنتظر أن يقوم وفد شركة Kpmg بجولات ميدانية خلال الفترة المقبلة، يزور خلالها عدداً من الدور والمراكز الايوائية واللجان والمكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، للخروج بتصور كامل عن مهام وأعمال وخدمات ومنجزات هذه الفروع.

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