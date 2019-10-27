بحضور تجاوز 32 ألفًا .. اتحاد الرياضة للجميع يختتم فعاليات “يوم النشاط العائلي” بتبوك

المناطق - تبوك

اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مساء فعالياته الرياضية والترفيهية في يوم النشاط العائلي وسط حضور لافت من الزوار الذين أثروا الفعاليات طيلة أيامه الثلاثة الماضية التي أقيمت في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة سعود بن صباح العنزي أن نجاح الفعاليات التي شهدتها جاء نتيجة تعاون بين مكتب الهيئة بتبوك و الاتحادات والمجموعات الرياضية حيث تكاملت الجهود المشتركة تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

ونوه العنزي أن أعداد الحضور هو دليل على النجاح الذي حققته هذه الفعاليات بتنوعها المميز حيث بلغ عدد الزائرين للفعاليات حسب الإحصاءات ما يزيد عن 32 ألف زائر خلال الثلاثة الأيام الماضية الذين استمتعوا بأكثر من 70 فعالية رياضية وترفيهية وبالفعاليات المسرحية والعديد من الألعاب والأنشطة المخصصة للكبار والصغار إضافة إلى مشاركة الألعاب التراثية وسط إشراف ومتابعة المتخصصين في هذا المجال وتوفير بيئة آمنة لجميع الفئات العمرية.

وأكد العنزي أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يهدف من خلال تنفيذ مثل هذه الفعاليات بمنطقة تبوك وفي جميع مناطق المملكة إلى بناء شراكات والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة لبناء مجتمع صحي ورياضي ممارس للرياضة تماشياً مع برنامج جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على إقامة البرنامج بمدينة تبوك وتطلع أهالي المنطقة وإقامة المزيد من البرامج من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

كما أعرب عن شكره لجميع الاتحادات الرياضية والمجموعات الرياضية المشاركة في إنجاح هذه الفعاليات.