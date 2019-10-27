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فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ التدريب على البرامج المجتمعية اتقن

فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ التدريب على البرامج المجتمعية اتقن

منطقة الباحة
بحضور تجاوز 32 ألفًا .. اتحاد الرياضة للجميع يختتم فعاليات “يوم النشاط العائلي” بتبوك

بحضور تجاوز 32 ألفًا .. اتحاد الرياضة للجميع يختتم فعاليات “يوم النشاط العائلي” بتبوك

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وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة

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نائب أمير جازان يستقبل مدير وأعضاء فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمنطقة

نائب أمير جازان يستقبل مدير وأعضاء فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمنطقة

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فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ التدريب على البرامج المجتمعية اتقن

فرع الكلية التقنية ببلجرشي يبدأ التدريب على البرامج المجتمعية اتقن
http://almnatiq.net/?p=791204
المناطق - الباحة
استقبل فرع الكلية التقنية ببلجرشي المتدربين المسجلين على برنامجي الامن السيبراني وبرنامج صيانة الجوال ضمن برامج التدريب المجتمعي اتقن المرحلة الخامسة عصر يوم الاحد ٢٨ صفر ١٤٤١ه
واوضح مشرف فرع الكلية المهندس مشعل شباب الزهراني ، أن هذه البرامج التي اطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تستهدف جميع افراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية واضاف الزهراني أن مدة كل برنامج اربعة ايام بمعدل ١٦ ساعة تدريبية ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ،وقد تمنى للجميع الإستفادة من تلك البرامج متمنياً لهم التوفيق .

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