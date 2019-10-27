الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يرفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية بسبب التقلبات الجوية

المناطق _ عرعر

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث – لا قدر الله – بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة.

ودعا الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأحوال الجوية ,بالإضافة الى أهمية تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث- لا قدر الله والتجمع في أماكن السيول .