رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث – لا قدر الله – بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة.
ودعا الهلال الأحمر بالحدود الشمالية ، المواطنين والمقيمين إلى الحذر والحيطة والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأحوال الجوية ,بالإضافة الى أهمية تجنب الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث- لا قدر الله والتجمع في أماكن السيول .
الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يرفع مستوى جاهزية الفرق الإسعافية بسبب التقلبات الجوية
رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية جاهزية الفرق الإسعافية في المراكز الإسعافية تحسبًا لأي طارئ قد يحدث – لا قدر الله – بسبب تقلبات الأجواء التي تشهدها المنطقة.
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